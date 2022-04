Zonnige dagen, paasvuren en een priester met een waterpistool

Bezoekers op het dak van de Sint-Janskerk. Om het 750-jarig bestaan van de stad Gouda te vieren was het voor geïnteresseerden mogelijk om de kerk te beklimmen.

Op tweede paasdag kennen ze in Polen een wel heel opmerkelijke traditie: Smigus-dyngus (’Natte Maandag’). Vanouds gaan de jongens met volle emmers achter de meisjes aan.

Deze priester Piotr Kleszcz en de kinderen in de Poolse stad Lodz vinden waterpistolen handiger.

In Los Angeles kreeg ook deze hond flink wat water over zich heen. In de Amerikaanse stad werden op paasavond dieren gezegend door aartsbisschop Jose Gomez.

beeld afp / David McNew