VS gewaarschuwd: stop met wapenhulp

Moskou

De Verenigde Staten hebben een diplomatiek verzoek gekregen van Rusland om ‘te stoppen met het bewapenen van Oekraïne’. De wapenleveringen ‘gieten olie op het vuur’ en kunnen ‘onvoorspelbare gevolgen hebben’, waarschuwt Rusland. Het Russische verzoek kwam volgens The Washington Post op het moment dat 800 miljoen dollar (zo’n 735 miljoen euro) aan extra wapenhulp door de VS aan Oekraïne werd toegezegd. De krant heeft een kopie van het diplomatieke verzoek ingezien waarin Rusland zorgen uit over ‘gevoelige’ wapens die de VS leveren. Vooral de levering van raketlanceringsinstallaties zit het Kremlin dwars. Russische experts suggereren dat Moskou westerse wapentransporten mogelijk zou kunnen proberen aan te vallen zodra deze i..

