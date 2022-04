Rusland zoekt naarstig naar nieuwe militairen voor ‘operatie’ in Oekraïne

Na vijftig dagen oorlog is het Russische ministerie van Defensie naarstig op zoek naar extra manschappen voor de militaire operatie in Oekraïne. Op Russische banensites staan opvallend veel advertenties waarin kontraktniki (militairen op korte contracten) worden gevraagd.

Een Russische soldaat in Marioepol. Kandidaten die aan de ‘militaire operatie’ in Oekraïne mee willen doen, wordt een dubbel salaris toegezegd.

Amsterdam

Sinds enkele weken duiken volgens de Russischtalige dienst van de BBC steeds meer vacatures op voor banen bij de strijdkrachten, hoofdzakelijk voor korte contracten. Bij het Russische bemiddelingskantoor HeadHunter ging het in één maand om drieduizend militaire vacatures, drie keer zoveel als in heel 2019. Bij een ander kantoor, Superjob, telde de BBC zelfs 18.000 van zulke advertenties in één week. De stroom van vacatures duidt erop dat het Russische ministerie van Defensie veel moeite heeft voldoende manschappen te vinden om de militairen in Oekraïne af te lossen en de verliezen onder de Russische troepen te compenseren.

Opvallend is ook dat in de personeelsadvertenties wordt gevraagd om mensen met specifieke militaire va..

