Palestijnen vechten urenlang met politie op Tempelberg in Jeruzalem

De Tempelberg in Jeruzalem is vrijdag het toneel geweest van hevige gevechten tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie. Zeker 152 Palestijnen zouden gewond zijn geraakt bij gevechten die begonnen na het vrijdagse ochtendgebed in de al-Aqsamoskee.

Jeruzalem

Aan de gevechten van vrijdag ging een week van groeiende spanning vooraf, met aanslagen in Israël en Israëlische vergeldingsacties in de Palestijnse gebieden. Duizenden Palestijnen hadden vrijdag gevolg gegeven aan een oproep van de militante Palestijnse organisatie Hamas om hun moskee te verdedigen tegen Joodse religieuze provocaties.

Gevreesd wordt dat het geweld verder zal escaleren. Bijna een jaar geleden leidden ongeregeldheden op deze heilige plaats in Jeruzalem tot een openlijke oorlog tussen Israël en de militante Palestijnse organisatie Hamas, die regeert in de Gazastrook. Die oorlog zou toen elf dagen duren. In de Gazastrook werden zware vernielingen aangericht en bij gevechten vielen zeker tweehonderd doden. In 2..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .