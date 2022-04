VK behandelt asielaanvragen in Rwanda

Het Verenigd Koninkrijk gaat migranten die via Het Kanaal op illegale wijze het land binnenkomen naar Rwanda sturen. In het Afrikaanse land zullen asielaanvragen worden beoordeeld. Nog voordat Boris Johnson deze aanpak donderdag in een toespraak officieel bekend had gemaakt, klonk er kritiek. Het zou wreed zijn, en duur.