Fregat Sjtandart nergens welkom

Het Russische fregat Sjtandart, een replica van het schip dat tsaar Peter de Grote ontwierp, kan geen kant op. EU-sancties laten het schip niet toe in de Europese havens, maar de kapitein is vanwege zijn kritiek op Poetin evenmin welkom in Rusland.

De EU-sancties tegen Rusland maken soms ongemakkelijke slachtoffers. Zo ook Vladimir Martoes, kapitein van het schip Sjtandart. De Rus met een Oekraïense vader is vanwege zijn kritiek op de Russische president Poetin al langer persona non grata in zijn thuisland. Maar nu de EU Russische schepen verbiedt aan te meren in Europese havens, mag het fregat ook niet in zijn huidige verblijfplaats, het Franse Port-de-Bouc, blijven.

kneepjes

De Sjtandart is een replica van het eerste schip van de Baltische vloot van Rusland. Peter de Grote ontwierp het schip zelf, nadat hij in Nederland de fijne kneepjes van het scheepsbouwvak had geleerd.

De Nederlander Vibe Gerense bouwde het schip in 1703 voor de Russische monarch. Het speelde een ..

