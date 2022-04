Russische Doema: militaire fase moet in een maand tijd klaar zijn

Rusland heeft een stappenplan voor de verovering en het bestuur van de regio’s Donetsk en Loehansk. Over een maand moet de militaire fase voorbij zijn. Maar er is een kink in de kabel.

Oorlog in Oekraïne

Moskou

De eerste fase van de Russische speciale operatie in Oekraïne zal over een maand klaar zijn. Dat beweert Viktor Vodolatsky, een van de leden van de Russische Doema (parlement) die betrokken zijn bij de plannen voor de toekomst van de te ’bevrijden’ gebieden.

Volodatsky was een van de twee Doemaleden die in februari een motie opstelden met het verzoek aan president Poetin om de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk te erkennen, wat Poetin op 21 februari ook deed en waarmee de aftrap voor de oorlog in Oekraïne werd gegeven.

Volgens Volodatsky is begin mei de militaire operatie in het oosten van Oekraïne grotendeels afgerond. In die eerste fase zal het hele grondgebied van rebellenrepublieken Donetsk en Loehansk ‘compleet bevrijd zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .