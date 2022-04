De Russische propaganda over het nazistische Oekraïne is ontmenselijken om te doden

De oorlog in Oekraïne was onvermijdelijk door de uitwas van neonazisme in het land, zegt Poetin. De werkelijkheid is omgekeerd: de Oekraïense kiezers hebben de neonazistische partijen democratisch weggevaagd.

De oorlog in Oekraïne dient het nobele doel van de bestrijding van het diepgewortelde en wijdverspreide nazisme in Oekraïne, beweerde Poetin deze week.

Alle remmen lijken los in Moskou, als het over Oekraïne gaat. De Russische invasie daar dient een nobel doel, was onvermijdelijk en alleen een kwestie van tijd, beweerde president Poetin deze week opnieuw. Want in Oekraïne zouden bewust ‘de loten van het nationalisme en neo-Nazisme zijn opgekweekt’ en een botsing met ‘de krachten daarachter’ was voor Rusland niet te voorkomen.’

‘Dat neo-Nazisme is een vaststaand feit in een groot land dat dichtbij ons is’ – en dat met het achterliggende doel om Rusland aan te vallen. En ja, het Westen zit daarachter, volgens Poetin.

De woorden van de Russische president zijn in verhouding met anderen aan de top nog gematigd. Neem de vicevoorzitter van de Russische Nationale Veili..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .