Wat is de impact van de genocide-beschuldiging? ‘Het wordt gezien als de overtreffende trap van de misdrijven’

In de jaren negentig waren regeringsleiders huiverig om het woord ‘genocide’ in de mond te nemen. Waarom doen zij dit nu sneller? Experts wijzen op de politieke impact van de beschuldiging. ‘Het roept direct beelden op van de Holocaust.’

Amsterdam

Achtentwintig jaar geleden durfde de Amerikaanse regering de massamoord in Rwanda niet te noemen wat het was: genocide. Maandenlang draaide de Clinton-regering eromheen publiekelijk toe te geven wat in interne documenten alom werd erkend. Angst dat erkenning van de genocide zou betekenen dat de Verenigde Staten militair zouden moeten ingrijpen in Rwanda speelde de Amerikaanse overheid parten.

Het verschil met het heden is opvallend: nu beelden van burgerslachtoffers in Oekraïne de wereld overgaan, lijken westerse politieke leiders zich te haasten om het genocide-stempel te plakken op Russische misdaden. Nadat de Britse premier Johnson dat vorige week deed, volgde de Amerikaanse president Biden woensdag zijn voorbeeld. Wat verklaa..

