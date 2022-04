Schietpartij metro New York, man opgepakt

De politie heeft woensdagavond een man opgepakt voor een schietpartij in de metro van New York. De politie was sinds het incident dinsdag naar hem op zoek en kon hem na een klopjacht van dertig uur arresteren.

New York

De verdachte, de 62-jarige Frank James, wordt aangeklaagd voor ‘terroristische en andere gewelddadige aanvallen’ op het openbaar vervoer, aldus justitie. Hij moet bij een veroordeling rekening houden met een levenslange gevangenisstraf.

Het is nog onduidelijk waarom James toesloeg. De politie doet onder meer onderzoek naar zijn uitlatingen op sociale media. Hij had online onder meer kritiek geuit op de nieuwe burgemeester van de metropool, Eric Adams.

Agenten konden de verdachte aanhouden nadat personen hem hadden gezien en foto’s van hem op sociale media plaatsten. James blijkt negen keer eerder te zijn aangehouden in de staat New York en drie keer in het aangrenzende New Jersey. Dat was voor onder meer seksueel overschrijdend ged..

