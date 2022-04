Oekraïne wil zetbaas Poetin uitleveren in ruil voor gevangenen

De voortvluchtige politicus en vriend van president Poetin werd dinsdag gevangengenomen.

Medvedtsjoek, die sinds vorig jaar onder huisarrest zat omdat hij was aangeklaagd voor onder andere landverraad, nam drie dagen na de Russische invasie de benen. Na een wekenlange klopjacht wist de Oekraïense geheime dienst hem weer op te pakken.

De teloorgang van de oligarch, te zien op een foto met handboeien om, is opvallend. In februari, toen het Russische leger naar Kyiv trok, werd hij nog genoemd als een van de belangrijkste kandidaten van Moskou om een pro-Russische regering te leiden. Nu moet Medvedtsjoek, die Poetins beste vriend in Oekraïne wordt genoemd, toezien hoe de regering hem zo snel mogelijk weer kwijt wil in ruil voor Oekraïense krij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .