Studenten in Indonesië de straat op, vrezen dat president Widodo uit is op een derde termijn

Jakarta

In Jakarta rukten studenten maandag op naar het parlements­gebouw. Daar werden ze opgewacht door een overmacht van oproerpolitie en uiteengedreven met traangas en waterkanonnen. Volgens Indonesische media zouden studenten stenen naar het gebouw hebben gegooid.

Al maanden doen in Indonesië geruchten de ronde dat Widodo (ook bekend als ‘Jokowi’) erop uit zou zijn de verkiezingen van 2024 uit te stellen, of zelfs de grondwet te wijzigen zodat voor hem een derde termijn van vijf jaar mogelijk wordt. Dat terwijl na de val van dictator Soeharto, die 32 jaar regeerde, in de grondwet is opgenomen dat een president maximaal twee termijnen van vijf jaar kan blijven zitten.

Voorstellen om Jokowi langer dan tien jaar te laten zitten, duiken al ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .