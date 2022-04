27 - Worden er chemische wapens gebruikt in Marioepol?

Oorlog in Oekraïne podcast podcast

In deze update hoor je buitenlandcommentator Jan van Benthem over de onderhandelingen in Turkije. Is het optimisme terecht of is het een truc van Poetin om te hergroeperen? Ook hebben we het over de mogelijke vergiftiging van Abramovich. En wat zijn de gevolgen voor je als je kritiek hebt op Poetin?