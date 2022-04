Net geen belletje trekken bij Macron, maar bij zijn relaxte tweede huis zou je het zo doen

De familie Trogneux heeft een leuk huis in Le Touquet-Paris-Plage, aan de Franse kust. Het pand van waaruit Brigitte en Emmanuel Macron gaan stemmen, is opmerkelijk relaxed beveiligd.

Het erfgoed van Macron is ongeveer 125 jaar oud. De benedenetage van Macrons buitenhuis is een makelaardij.

Le Touquet-Paris-Plage

Geen antitankversperringen, geen plastic pilaren of toelopende fuiken. Je kunt gewoon langs het huis lopen. Het grijs geverfde hek is los, drie keer vijf traptreden leiden naar de voordeur. Even lijkt aanbellen een optie. Maar dat mag niet van de politiemensen, die met zijn drieën staan te praten, armen over elkaar en heel ontspannen.

presidentieel chalet

Villa Monéjan is van 1908 en ligt met een aantal andere chalets in het Village Suisse, het Klein Zwitserland van Le Touquet-Paris-Plage. Dat stadje ligt aan de Franse westkust, een kilometer of 45 ten zuidwesten van Calais. Het statige, maar geen moment protserige pand is eigendom van het Franse presidentiële echtpaar. Brigitte Ma..

