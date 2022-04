Verdachte schuldig aan dood Britse politicus

De 26-jarige Ali Harbi Ali is maandag schuldig bevonden aan het doden van de Britse parlementariër David Amess. De rechtbank acht het bewezen dat Ali op 15 oktober 2021 Amess doodstak in een kerk in Leigh-on-Sea.

Londen

Zijn straf wordt woensdag bekendgemaakt. Ali ontkende in de rechtbank de 69-jarige Amess te hebben gedood, maar gaf dit wel toe kort na de steekpartij. Ali zei kort na zijn aanhouding dat hij een terroristisch motief had, zo is te zien op beelden die de politie heeft vrijgegeven. Een assistent van Amess die de moord zag gebeuren, heeft verklaard dat Ali tijdens een gesprek met Amess opstond en ‘sorry’ zei, waarop hij een mes pakte en de politicus meerdere keren stak, meldt Sky News. Daarna zei hij dat hij het had gedaan vanwege de oorlog in Irak en de Britse bombardementen op doelen van Islamitische Staat in Syrië. Ali wilde worden doodgeschoten en zo een martelaar worden.

Uiteindelijk werd hij in de kerk waar hij Amess had ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .