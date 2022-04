‘Slager van Syrië’ helpt Poetin in oorlog Oekraïne

Moskou

Voor de Russische president Vladimir Poetin is Aleksandr Dvornikov een ‘Held van de Russische Federatie’, de generaal die de vastgelopen Russische invasie in Oekraïne zal omkeren in een overwinning. Anderen noemen Dvornikov ‘De Slager van Syrië’, van wie alleen ‘een nieuwe ronde misdaden en brutaliteit tegen de Oekraïense bevolking’ verwacht kan worden.

Over Dvornikov, die is aangesteld als de nieuwe bevelhebber van de Russische militaire campagne in Oekraïne, is weinig bekend. En wat er bekend is, is vooral gebaseerd op wat hij op het slagveld heeft gepresteerd, en dat belooft weinig goeds voor het oosten van Oekraïne, waar Rusland nu een troepenmacht samentrekt voor een nieuwe aanval. Tot de benoeming van Dvornikov had..

