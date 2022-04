‘Er moet nog veel water door de Dnjepr stromen voordat Oekraïne lid wordt van de EU’

Den Haag

First things first, twitterde de EU-ambassadeur Matti Maasikas zaterdag bij een foto van de EU-vlag op de zojuist heropende ambassade in Kyiv. En wat wordt dan de tweede stap? Al in juni, op een top van de EU-regeringsleiders, zal de Europese Commissie voorstellen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te geven, aldus Maasikas in een interview met de Estse krant Postimees.

‘We hebben het over weken in plaats van maanden’, antwoordt Maasikas op de vraag hoe snel Oekraïne kandidaat-lid kan worden.

De ambassadeur zit hiermee op de lijn-Von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, was vorige week in Kyiv. Daar overhandigde zij aan president Volodymyr Zelensky een vragenlijst ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .