Spaanse journalist zit al zes weken vast in een isoleercel in Polen: ‘Hij is onschuldig’

Meer dan zes weken zit hij nu al in een Poolse cel in volstrekte isolatie, beschuldigd van ‘spionage voor de Russen’. Pablo González kan tien jaar celstraf krijgen. Tot nu toe hebben de Poolse autoriteiten geen bewijzen op tafel gelegd voor de beschuldiging van spionage voor de Russische militaire inlichtingendienst.

Barcelona

In de tijd dat hij nu vastzit, heeft de Spaanse journalist Pablo González (39) alleen bezoek gehad van de Spaanse consul in Polen. Verder heeft hij met niemand in de buitenwereld contact gehad. Ook zijn vrouw in Baskenland en zijn advocaat Gonzalo Boye hebben hem sinds zijn arrestatie door de Poolse geheime dienst op 28 februari niet mogen spreken, zelfs niet per telefoon.

Voorarrest in isolatie is een maatregel die in democratische samenlevingen alleen in uitzonderlijke gevallen wordt opgelegd. In de regel blijft deze tot enkele dagen beperkt, onder meer vanwege het risico op foltering. Maar de rechtbank in het Poolse Rzeszów wil González ten minste drie maanden vasthouden. Op 29 mei zullen de rechters zich uitspreken over..

