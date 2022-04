70-jarige Sharif volgt Imran Khan op als premier van Pakistan

Het Pakistaanse parlement heeft een nieuwe premier gekozen, de 70-jarige Shehbaz Sharif van de Pakistaanse Moslim-Liga (PML-N). In het weekend kwam tijdens slepende politieke ruzies Sharifs voorganger, Imran Khan, met een motie van wantrouwen ten val. De 69-jarige Khan was in augustus 2018 premier geworden van het land met 227 miljoen inwoners.

Islamabad

Sharif is de broer van de roemruchte politieke veteraan Nawaz Sharif, die tussen 1990 en 2017 drie keer premier is geweest. Nawaz moest in 2017 wegens corruptie aftreden en woont nu vanwege een veroordeling tot 10 jaar cel in Londen. Shehbaz moet een nieuwe regering vormen waarvoor hij ook bij andere partijen moet aankloppen, met name de grote Pakistaanse Volkspartij (PPP). Het is de 23e keer sinds 1947 dat er een premier aantreedt in Pakistan. Geen enkele keer bleef de premier aan tot het einde van zijn beoogde ambtstermijn. De volgende verkiezingen staan voor oktober 2023 op het programma.

