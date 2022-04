Oostenrijkse kanselier na gesprek met Poetin: ‘Dit was geen vriendelijke ontmoeting’

De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer heeft maandag een ‘direct, open en moeilijk’ gesprek gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Nehammer is de eerste Europese leider die Poetin ontmoette sinds de invasie begon.

Wenen

De Oostenrijkse bondskanselier was naar Rusland afgereisd om met Poetin te praten over een mogelijke dialoog tussen de Russische president en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Ook een wapenstilstand en de humanitaire corridors wilde hij ter sprake brengen.

moeilijk gesprek

‘Dit was geen vriendelijke ontmoeting’, zei Nehammer in een verklaring. ‘Het gesprek met president Poetin was zeer direct, open en moeilijk.’ Hij maakte niet duidelijk of het gesprek iets concreets had opgeleverd. Nehammer zei dat hij had gehoopt beëindiging van de oorlog een stap dichterbij te brengen en dat de ontmoeting zou leiden tot een verbetering van de situatie van de Oekraïense bevolking.

De Oostenrijkse bondskanselier zei dat hij Poetin duid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .