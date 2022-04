26 - De oorlog als knetterharde les voor het Westen

In deze update hoor je buitenlandcommentator Jan van Benthem over de ingewikkelde spagaat waar het Westen in terecht is gekomen. Aan de ene kant moet het Westen Poetin niet boos maken zodat hij kernwapens gaat gebruiken, aan de andere kant wil het Westen Oekraïne helpen. Hoe verhouden die twee visies zich tot elkaar? En wat is de juiste weg?