Frankrijk kiest: opnieuw duel Macron-Le Pen in tweede ronde

De voorlopige resultaten van de Franse presidentsverkiezingen, waarvan zondag de eerste ronde plaatsvond, wijzen op een tweestrijd tussen de centrum-rechtse president Macron en zijn rivaal Le Pen van Rassemblement National. Niet eerder was de kans op een extreem-rechtse Franse president zo groot.

Het scenario is bekend, maar de definitieve afloop dit keer een stuk minder zeker. Net als in 2017 zal de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen volgens de voorlopige prognoses gaan tussen president Emmanuel Macron (La République en Marche) en de extreem-rechtse Marine Le Pen (Rassemblement National). Maar anders dan destijds is Macron daarbij niet langer de gedoodverfde favoriet.

In de laatste prognoses van maandagochtend is hij met bijna alle stemmen geteld nog altijd de koploper, met 27,4 procent van de stemmen, tegenover 24 voor Le Pen. Maar waar Macron vijf jaar geleden op het beeld van de nieuwkomer kon steunen, is er onder een deel van de Franse kiezers een sterk ..

