Belfast koestert de Titanic

Belfast

Nog altijd is de scheidslijn tussen protestanten en katholieken in Belfast tastbaar. De restanten van ‘The Troubles’ zijn niet weggepoetst.

Inwoner Frank Higgins kan ze vanuit zijn taxibusje moeiteloos aanwijzen: huizen, muren, hekken. Maar ook onzichtbaar is er een scheidslijn in Belfast. ‘Dit is een verdeelde stad. Nog altijd gaat 93 procent van de kinderen naar eigen scholen, dus katholiek of protestants.’ Volgens Higgins bepaalt ‘de straat waarin je bent geboren’ wat iemand later in de maatschappij kan bereiken. ‘Waar brachten al die jaren van bloedig conflict ons? Ruim 3500 mensen verloren het leven, waarvan de helft in deze stad. Wij zijn een verloren generatie; de toekomst is aan onze kleinkinderen.’

Toch is er één punt waar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .