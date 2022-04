Oekraïne wacht een harde uitputtingsoorlog

Marioepol - Moskou

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov gaat ‘het laatste nazi-hol uitroken’ in de stad Marioepol. Kadyrov is op 28 maart door president Poetin bevorderd tot generaal in het Russische leger en is vastbesloten het Oekraïense verzet in de stad te breken. Marioepol is voor 98 procent ‘bevrijd’, beweerde hij vrijdag al. De laatste Oekraïense ‘nationalisten’ zouden zich in de staalfabriek Azovstal hebben verschanst. Maar, aldus Kadyrov, ‘mijn strijders hebben eerder sissende ratten uit diepere holen getrokken’, zo citeert de Russische zender Tsargrad TV hem. Zijn tactiek bevat de inzet van de zwaarste mortieren ter wereld, de Tyulpan (tulp). Ze worden voor het eerst in Marioepol ingezet en moeten met hun enorme 24 cm granaten ..

