Google weert twee islamitische apps omdat ze stiekem informatie doorsluizen naar de VS

New York

The Wall Street Journal schrijft dat in totaal elf apps door Google in de ban zijn gedaan omdat ze stiekem gegevens verzamelen. De apps zijn allemaal van Measurement Systems, een bedrijf dat in Panama gevestigd is.

Daaronder zijn ook twee islamitische apps: Al Moazin, dat moslims waarschuwt wanneer het tijd is om te bidden, en Qibla Compass, een kompas dat aangeeft waar het oosten is, de gebedsrichting in de islam. Dit ligt onder moslims gevoelig, omdat de Amerikaanse overheid sinds de aanslagen van 11 september 2001 diepgaand inbreuk doet op hun grondrechten, waaronder hun privacy.

Onderzoekers Joel Reardon en Serge Egelman ontdekten in oktober vorig jaar dat deze apps niet deugen. Volgens hen zijn deze apps ‘malware’, schadelijke so..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .