Ketanji Brown Jackson is officieel opperrechter. Wat betekent deze historische benoeming voor de VS?

Ketanji Brown Jackson is sinds vorige week donderdag officieel opperrechter in de Verenigde Staten. Wat betekent deze historische benoeming?

Washington

De benoeming van een opperrechter is altijd een belangrijk moment, maar dit keer historisch. Jackson is de eerste zwarte vrouw die zich rechter mag noemen van het hoogste rechterlijke orgaan van het land, een positie voor het leven. ‘Deze mijlpaal had al generaties geleden bereikt moeten zijn’, zei Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, donderdag. ‘Onze unie is vandaag een stuk perfecter geworden.’

In het Hooggerechtshof delibereren negen rechters over cruciale zaken die de toekomst van het land vormgeven. Presidenten nomineren een kandidaat, die de Senaat vervolgens moet goedkeuren.

Was de Senaat enthousiast over haar benoeming?

Ja en nee. Alle Democraten plus drie Republikeinen, 53 senatoren in totaal, stemden ..

