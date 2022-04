Grens Spanje -Marokko weer open

De Marokkaanse en Spaanse autoriteiten zijn donderdag na een diplomatieke crisis van een jaar tot toenadering gekomen. Het scheepvaartverkeer tussen de twee landen wordt hervat en dat betekent ook dat veerboten uit Spanje weer welkom zijn in Marokko.

Rabat

Iedere zomer maken zo’n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. De afgelopen twee jaar was dat onmogelijk. In eerste instantie vanwege de coronamaatregelen, maar later bleven Marokkaanse havens gesloten voor Spaanse schepen vanwege een diplomatiek geschil.

Tijdens een ontmoeting in de Marokkaanse hoofdstad Rabat zeiden de Spaanse premier Pedro Sánchez en Marokkaanse koning Mohammed VI ‘bereid te zijn een nieuwe fase in te luiden die is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen’.

De diplomatieke crisis tussen beide landen begon een jaar geleden toen rebellenleider Brahim Ghali zonder medeweten van Marokko naar Spanje werd vervoerd voor behandeling van een coronabesmetting. Ghali is de leider ..

