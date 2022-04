Waarom Zelensky’s verwijzing naar Brielle slecht valt in Spanje

Spanje, of beter gezegd het rechts-nationalistische deel van het land, is boos op Zelensky. Aanleiding voor de ophef zijn de videotoespraken die de Oekraïense president onlangs hield in het Spaanse en Nederlandse parlement. Waarom schoten de historische verwijzingen naar Brielle en Gernika in het verkeerde keelgat?

Barcelona

Zelensky’s aanpak laat een vast patroon zien. Bij zijn videotournee langs de parlementen van bevriende naties speelt de Oekraïense president in op emoties om steun en wapens los te peuteren voor zijn strijd tegen de Russen. Vaderlandse geschiedenis vormt daarbij een machtig wapen. In zijn toespraken rakelt de president - of degene die zijn speeches schrijft - heldhaftige of juist traumatische feiten uit het collectieve verleden van zijn toehoorders op. Zo krijgen ze het gevoel dat ze ‘allemaal Oekraïners’ zijn.

Staande ovaties in het parlement vielen hem ten deel, of het nu bij de Britten was, de Duitsers, de Fransen of de Nederlanders. Maar in Spanje sloeg hij de plank mis - in elk geval bij de rechtse nationalisten, een steeds ..

