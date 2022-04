Le Pen loopt in op Macron, zorgen om inhaalslag radicaal-rechts in Franse verkiezingsrace

Parijs

Dat president Macron het meest te vrezen zou krijgen van de leider van Rassemblement National was geen verrassing. Al tijden was het scenario duidelijk: net als in 2017 zou Macron het in de tweede ronde, die op 24 april plaatsvindt, opnemen tegen Le Pen. Maar die verwachte tweestrijd belooft ongekend spannend te worden nu het gat tussen beide kandidaten deze dagen steeds kleiner wordt.

In de laatste peilingen van onderzoeksbureau Ifop scoort Macron in de eerste ronde 26,5 procent, tegenover 24 procent voor Le Pen. Voor de tweede ronde, die tussen de twee favorieten gaat, voorspelt Ifop een nipte overwinning voor Macron met 52 tegenover 48 procent. Dat is aanzienlijk krapper dan vijf jaar geleden, toen Macron met 66 procent van de st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .