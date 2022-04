Russen maken zich op voor de beslissende slag: ‘Het wordt langdurige ellende’

Oekraïne en Rusland bereiden zich voor op de beslissende slag van de invasie. Het verwachte offensief in het oosten moet Poetins oorlog redden. Vijf vragen over Operatie Donbas.

Rusland verlegt zijn focus in de oorlog naar het zuidoosten, de Donbas-regio. ‘Oekraïne heeft in de Donbas de sterkste eenheden gelegerd’, aldus oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.

In welke fase van de oorlog zitten we nu?

‘Een cruciale fase in de oorlog’, zo noemt NAVO-baas Jens Stoltenberg de strijd binnenkort in het oosten en zuiden. Poetin heeft tot nu toe zijn zin niet gekregen. Zijn blitzkrieg is uitgelopen op een faliekante mislukking. Het leger van ’s werelds grootste kernmacht moest bij Kyiv de aftocht blazen richting Belarus. De inwoners van Kyiv kunnen weer op adem komen.

Ook in het oosten en zuiden is het Kremlin op zijn nummer gezet. Marioepol is weliswaar bijna van de kaart geveegd, maar ook hier weten de Russen geen militaire doorbraak te forceren. Het Oekraïense leger is na 44 dagen oorlog flink gehavend, maar nog altijd op de been.

Oekraïne heeft moeten toezien hoe aanzienlijke delen van het land kapo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .