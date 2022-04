Michael en Gaeten folderen voor Macron: ‘In de storm moet je de kapitein steunen’

(beeld nd)

Folderen met de lokale campagnevoerders van Emmanuel Macron, dat duurt niet lang. Veel mensen op de Place du Foch in Saint-Omer kennen elkaar; op de zaterdagmarkt komen de 15.000 inwoners van dit Noord-Franse stadje hun buren vaak tegen. En dus zitten we na een uurtje op een zonovergoten terras, met een lokaal Goudale-biertje, op kosten van de president.

Het is nog geen gelopen race, denken Michael Cauchois en Gaetan Zaremba. Beide mannen werken in het ziekenhuis, bij de logistiek en als radioloog. Zaremba: ‘Mijn vader overleed toen ik tiener was vanwege gebrekkige apparatuur. Misschien ben ik daarom met röntgen gaan werken.’

Cauchois: ‘Onze angst is dat mensen thuisblijven omdat Macron toch wel gaat winnen.’ Hij doet een ruitenwisse..

