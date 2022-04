VN zetten Rusland uit Mensenrechtenraad

Amsterdam

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Rusland geschorst als lid van de Mensenrechtenraad van de VN. Een voorstel hiertoe van de Verenigde Staten werd aangenomen met 93 stemmen voor, 47 tegen en 58 onthoudingen. Tot de tegenstemmers behoorden China, Iran en Syrië. De schorsing is een symbolische maatregel die pas één keer eerder werd toegepast, in 2011 tegen het Libië van dictator Kadhafi. Na de dood van Kadhafi keerde Libië terug.

Op diplomatiek niveau praatten de lidstaten van de Europese Unie donderdag verder over een pakket aan sancties, dat onder meer voorziet in een importverbod van Russische steenkool. Het verbod zal pas ingaan in augustus, aldus persbureau Reuters, omdat Duitsland tijd nodig heeft om naar a..

