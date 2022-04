Hof: premier Imran Khan overtrad de wet

De Pakistaanse premier Imran Khan heeft op ongrondwettige wijze geprobeerd te voorkomen dat hij door het parlement via een motie van wantrouwen zou worden afgezet. Dat heeft het hooggerechtshof donderdag in Islamabad bepaald.

Een foto van de Pakistaanse premier Imran Khan bij een krantenverkoper in Islamabad.

Islamabad

De uitspraak betekent vrijwel zeker het einde van het premierschap van Khan. Het zondag door hem ontbonden parlement moet volgens de hoogste rechters binnen twee dagen weer in functie worden hersteld, en zal dan waarschijnlijk zaterdag alsnog over de door de oppositiepartijen ingediende motie van wantrouwen stemmen. Omdat Khans regering geen parlementaire meerderheid meer heeft, zal hij die stemming verliezen.

Pakistan, een land waar geen gekozen regering ooit het einde van haar termijn haalde, waar het machtige leger driemaal een staatsgreep pleegde en dat sinds de onafhankelijkheid in 1947 de helft van de tijd door militairen werd bestuurd, was door de acties van premier Khan in een acute constitutionele crisis beland. Dat leid..

