Gratis door de EU treinen voor 18-jarigen

Brussel

De Europese Commissie stelt opnieuw gratis treintickets ter beschikking voor jongeren uit de EU. Er liggen 1273 kaartjes klaar voor Nederlanders die op 1 juli 18 jaar zijn en gedurende maximaal dertig dagen EU-landen willen verkennen. In totaal kunnen 35.000 Europese jongeren voor niets gaan treinen. De online-inschrijving bij de commissie loopt tot 21 april om 12.00 uur, voor jongeren die tussen 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 zijn geboren. De reisperiode ligt tussen 1 juli en 30 juni volgend jaar. Belangstellenden moeten voor de selectie wel een paar vragen over de EU beantwoorden. De uitverkorenen krijgen voor het eerst ook een pasje mee voor kortingen op onder meer openbaar vervoer, accommodatie en cultuur. In oktober is e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .