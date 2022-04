Oekraïense ‘oorlogsmisdaad’ is moeilijk te duiden

Een maandagavond gepost filmpje waarin geschoten wordt op gewonde of gedode soldaten zou bewijs vormen voor een Oekraïense oorlogsmisdaad. Maar sluitend is het bewijs niet.

Strijders van het Georgian National Legion oefenen in Oekraïne in februari, net voordat de Russen binnenvallen.

Oorlog in Oekraïne

De vermoedelijke oorlogsmisdaad (zoals Evan Hill van The New York Times het ziet) vond waarschijnlijk plaats op 2 april, op de weg die tussen het dorp Dmytrivka en het nieuwbouwproject Belgravia doorloopt. Het is een zijweg van de M6, de E40 die van Kyiv naar de Pools-Duitse grens loopt. Het beruchte Boetsja ligt acht kilometer noordelijker.

Op de beelden zijn mannen te zien die blauwe banden en een klein embleem met de Oekraïense vlag om de rechterarm hebben; ze spreken een mengelmoesje van Oekraïens en Russisch en roepen af en toe met geheven handen ‘slava Oekraïne!’.

De camera zoomt in op een soldaat in legerjas en camouflagekledij. ‘Hij leeft nog. Kijk, hij leeft nog. Hij hapt naar adem’, zegt een Oekraïense militair, buiten ..

