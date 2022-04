De WHO meldt steeds meer aanvallen op medische doelen. In Oekraïne, maar ook in andere conflictgebieden

De brute aanval op de kraamkliniek in Marioepol, waar de wereld met afgrijzen naar keek, is geen uitzondering. Over de hele wereld waren er tussen 1 januari en 7 april 159 aanvallen op medische doelen in elf conflictgebieden. Dat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op Wereldgezondheidsdag (donderdag).