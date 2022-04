Russisch geweld is het begin van een nieuw tijdperk – er is geen weg terug naar ‘normaal’

Zeitenbruch, breuk in de tijd. De titel van het nieuwe boek van de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer, vat in één woord samen wat op dit moment speelt in het denken van westerse, Russische en Chinese leiders. We zijn op een ‘Zeitenwende’, een keerpunt in de geschiedenis. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dit eind februari al in zijn rede in de Bondsdag. Hij had het toen over de verhoudingen in Europa en het loslaten van de pacifistische ondertoon in de Duitse defensiepolitiek. Maar nadat deze week bleek hoe het Russische leger in Boetsja en andere plaatsen in Oekraïne tekeer is gegaan, is het gevoel dat we echt een breuk in de geschiedenis meemaken ineens breed en scherp aanwezig. In Amerika zegt de The Washin..

