Hoe de geschiedenis zich herhaalt: ‘Laat Sarajevo een waarschuwing voor de wereld zijn’

Sarajevo

Het is de langste belegering van een hoofdstad in onze moderne geschiedenis. Snipers uit omliggende bergen hielden Sarajevo onder vuur, gemiddeld raakten 329 granaten per dag de stad. In totaal kwamen 13.952 mensen om het leven. Een groot deel daarvan waren burgers, onder wie meer dan 1500 kinderen. ‘Voor sommigen is het nog steeds te moeilijk om hierover te praten’, zegt Aida Mahmutovic (34) van het journalistieke platform BIRN. ‘Gelukkig wilden veel mensen wel hun verhaal delen, omdat ze zien hoe belangrijk het is dat we deze geschiedenis niet vergeten.’

Het resultaat is een tentoonstelling, zowel fysiek als online, van 44 video’s. Voor elke maand één. Sa..

