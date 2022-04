Na twintig jaar vrijgelaten uit Guantánamo Bay: ‘Ik wil trouwen, iedereen heeft dromen’

Na twintig jaar is Sufyian Barhoumi vrijgelaten uit Guantánamo Bay, de beruchte gevangenis op Cuba waar de Verenigde Staten aan martelingen hebben gedaan. Barhoumi wil in zijn vaderland Algerije gaan trouwen en voor zijn zieke moeder zorgen.

Guantánamo

Wie is Sufyian Barhoumi (48), de gevangene die na twintig jaar is vrijgelaten uit Guantánamo Bay? De aanklacht tegen hem was al in 2008 komen te vervallen, waarom zat hij daarna toch nog veertien jaar vast? Barhoumi was slachtoffer van een politieke impasse in de VS en van bekentenissen die waren verkregen na marteling.

Barhoumi groeide op in Algerije. Zijn vader, een jurist, overleed tijdens zijn gevangenschap. Als twintiger reisde hij jarenlang door diverse Europese en andere landen, op zoek naar werk. Tot 28 maart 2002. In Faisalabad in Pakistan deden de Amerikanen een grote inval, waarbij ze onder anderen Barhoumi arresteerden. Volgens de VS waren de arrestanten betrokken bij al-Qaeda.

De beschuldiging tegen Barhoumi wa..

