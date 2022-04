Regering Israël wankelt nadat partijgenoot van premier overloopt

De Israëlische regering is zijn flinterdunne meerderheid woensdag kwijtgeraakt, nadat een parlementariër uit de partij van premier Naftali Bennett is overgelopen naar die van Benjamin Netanyahu, de vorige premier. ‘Ik weiger de joodse identiteit van de staat Israël nog langer in gevaar te brengen’, zei overloper Idit Silman in een verklaring.

Jeruzalem

Met haar stap deelt Silman een harde klap uit aan Bennetts pogingen om een uitzonderlijke coalitie bijeen te houden: sinds juni vorig jaar wordt Israël geregeerd door een regering die bestaat uit extreem linkse, centristische en uiterst rechtse partijen én (voor het eerst in de geschiedenis van het land) een Arabische partij. De enige lijm die deze politici bij elkaar bracht, was hun gedeelde weerzin tegen Netanyahu, die twaalf jaar lang premier was van het land.

ministerschap

De coalitie van Bennett had de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset, het Israëlische parlement: 61 van de 120 zetels, en die is zij nu kwijt. Dat betekent niet dat de regering direct zal vallen, maar het risico komt wel een..

