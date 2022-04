Militairen en extra medici naar Shanghai in chaotische strijd tegen covid

De strijd tegen covid in de Chinese stad Shanghai is ingrijpend opgevoerd, met een verlenging voor onbepaalde tijd van de lockdown en de komst van tweeduizend militairen en 38.000 medici elders uit China. De ingreep volgt op de melding dinsdag van 13.354 besmettingen, een record dat inmiddels alweer is verbroken. Het zerocovidbeleid in de miljoenenstad verloopt chaotisch. Sommige bewoners moeten overleven op instantnoedels.