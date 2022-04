Vladimir Zjirinovski, Ruslands bekendste en meest nationalistische parlementariër, overleden

Moskou

Vladimir Zjirinovski voorspelde twee maanden voor de Russische invasie van Oekraïne dat die zou beginnen op 22 februari om 4 uur ’s nachts. Hij zat er slechts 48 uur naast.

De bekendste parlementariër van Rusland zei op 27 december 2021 al dat er een oorlogsjaar aankwam. ‘Het wordt geen vreedzaam jaar’, schreeuwde hij vanaf het spreekgestoelte in het parlement. ‘Het wordt het jaar waarin Rusland weer een groots land wordt!’

Ach, grinnikten zijn collega’s vergoelijkend, het was ‘Zjirik’ maar.

Maar ja, wie nam Vladimir Zjirinovski serieus? Hij had al zoveel gezegd in drie decennia in de Doema. Dat Rusland grote ventilatoren moest bouwen om kernafval de Baltische landen in te blazen. Dat Parijs platgebrand, Berlijn bestormd en Istanbul g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .