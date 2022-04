Brussel wil af van kolen en schepen uit Rusland

De Europese Commissie wil Russische schepen de toegang verbieden tot havens in de EU. Alleen voor de levering van landbouw- en voedingsproducten, humanitaire goederen en energie zou een uitzondering moeten worden gemaakt.

Brussel

Daarnaast stelt het dagelijks EU-bestuur een invoerverbod voor op Russische kolen en een volledig transactieverbod voor vier Russische banken, waaronder de tweede grootste bank VTB. In een vijfde pakket van EU-sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, dat vandaag door de EU-ambassadeurs wordt besproken, wil de commissie ook Russische en Belarussische wegtransporteurs uit de EU weren.

Daarnaast stelt ze een exportverbod voor, voor onder meer grote (kwantum)computers en halfgeleiders. Producten van hout en cement, zeevruchten en sterke drank uit Rusland zijn niet meer welkom in de EU, als het aan de commissie ligt. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen wordt nog nagedacht over een olie-invoerverbod, zei ze in een ..

