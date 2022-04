Notities Darwin na ruim 20 jaar terecht

Cambridge

Twee verdwenen notitieboekjes van de Engelse bioloog Charles Darwin (1809-1882) zijn na meer dan twintig jaar boven water. Ze zijn door iemand in een roze tas afgeleverd bij de universiteitsbibliotheek van Cambridge met enkel de boodschap: ‘Zalig paasfeest bibliothecaris’. Het is een raadsel wie de boekjes, die miljoenen waard zijn, heeft terugbezorgd en waar ze al die jaren waren. In september 2000 werden de boekjes uit een speciale ruimte gehaald om gefotografeerd te worden. De bibliotheek ontdekte ruim een jaar later dat het doosje waarin ze zaten niet op zijn plaats stond.

