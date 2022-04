‘Dramatische afname’ van vogels

Zelfs in beschermd natuurgebied gaat een deel van de vogelsoorten hard achteruit. Uit een ruim veertig jaar lopende studie in het regenwoud van Panama blijkt dat de meerderheid van de vogelsoorten hier in aantal is gehalveerd.

Amsterdam

Het Nationaal Park Soberanía in het Midden-Amerikaanse Panama is befaamd om zijn kleurrijke vogels. Het is beschermd gebied, maar dat betekent niet dat een veilig voortbestaan voor de dieren gegarandeerd is, blijkt uit de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Van de 57 bestudeerde soorten gingen er de afgelopen decennia veertig in aantal achteruit, van 35 soorten is zelfs minder dan de helft over. Zo was de kans om er een amazonekroontiran te zien, een bruin vogeltje getooid met een imposante oranje kuif, tientallen jaren geleden vier keer groter dan nu. Slechts twee soorten gingen het beter doen: een kolibriesoort en een baardkoekoek.

alarmerend

‘Het is alarmerend dat dergelijke dramatis..

