Kunnen journalisten nog wel vrij hun werk doen in Oekraïne? ‘Men is hier heel bang voor spionage’

Na de uitzetting van ND-oorlogsverslaggever Robert Dulmers rijst de vraag: kunnen journalisten nog wel vrij hun werk doen in Oekraïne? ‘Het is hier zo’n zooitje ongeregeld, dat maakt het werken ontzettend moeilijk.’

Amersfoort

Het online delen van beelden van een raketaanval op een brandstofdepot in Odesa, kwam oorlogscorrespondent Robert Dulmers van het Nederlands Dagblad zondag duur te staan. Hij werd beschuldigd van publicatie van staatsgeheimen, want zijn bijna live-verslag zou de vijand in de kaart spelen. Daarbij beriep de overheid zich op een op 27 maart gewijzigd artikel in het wetboek van strafrecht. Dulmers werd het land uitgezet en mag de komende tien jaar niet terugkeren. Het incident toont aan hoe ingewikkeld het voor een journalist kan zijn te werken. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten merkte maandag bij de NOS op dat het ‘uit militair oogpunt’ te begrijpen is dat je niet alles in beeld mag bren..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .