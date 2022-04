Hoe gaan de Franse christenen kiezen? Ethisch hebben de presidentskandidaten een januskop

Beaumont-Henin

Het hoofdkantoor van Marine Le Pen is een wat somber pand aan een driehoekig pleintje, dat de naam van Jean Jaurès draagt, een socialistisch voorman die in juli 1914 werd vermoord. Het gedachtegoed van haar Rassemblement National (tot 2018 was het ‘Front’) staat ver af van deze linkse parlementariër. Maar extreemrechts is Marine Le Pen ook niet meer. Die vleugel van RN liep over naar Reconquête, de partij van Eric Zemmour, ook presidentskandidaat. Pijnlijk was het ‘verraad’ van Marion Maréchal, Le Pens nicht die in 2012 het jongste parlementslid was. Zij schaarde zich in januari achter Zemmour en neemt rechtse rooms-katholieke stemmers mee, die strijd blijven voeren tegen euthanasie, abortus en andere ethische issues.

verrechts..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .