Poetin op zoek naar haalbare ‘overwinning’, oorlogsmisdaden in Oost-Oekraïne kunnen wel eens nog afschuwelijker zijn

Moskou-Kramatorsk

Het Russische leger heeft berichten onderschept van Oekraïense nationalisten over een geplande grote aanval op de troepen van de Volksrepubliek Donetsk. Al 516.000 vluchtelingen zijn uit deze republiek en de Volksrepubliek Loehansk naar de regio Rostov in Rusland gevlucht. Met deze en andere berichten in Russische media als Ria Novosti, Tsargrad TV en de Russischtalige afdeling van RT.com wordt de aandacht van het Russische publiek op de ‘tweede fase van de speciale operatie’ gericht. Dat is de verovering van het gehele gebied van de twee door Rusland erkende ‘volksrepublieken’ om hen te bevrijden uit de handen van Oekraïne. Inwoners van delen van Donetsk en Loehansk die nu nog in handen van Oekraïne zijn, delen die insc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .