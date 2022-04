Hardere toon in Russische staatsmedia: ook Oekraïense burgers zijn nu ‘nazi’s’

Russische staatsmedia verharden hun toon over de oorlog tegen Oekraïne. Ze roepen niet alleen meer op tot ‘de denazificatie van het regime in Kyiv’, maar ook tot de denazificatie van de meerderheid van de Oekraïense bevolking. Oekraïners vrezen dat het Kremlin daarmee voorsorteert op etnische zuiveringen.

Moskou

Toonaangevend is het artikel ‘Wat Rusland met Oekraïne moet doen’ van Ria Novosti, een van de grote persbureaus in Rusland die onder volledige controle staan van het Kremlin. Ria Novosti stelt dat ‘een aanzienlijk deel van de Oekraïense bevolking, waarschijnlijk de meerderheid’ voorstander is van een nazi-ideologie. ‘De theorie ‘de mensen zijn goed, de regering is slecht’ houdt niet langer stand’, aldus Ria Novosti.

Het artikel werd zondag gepubliceerd terwijl journalisten in bevrijde voorsteden van Kyiv dode burgers en massagraven aantroffen. De Oekraïense president Zelenski beschuldigde Rusland van genocide. Rusland zei dat de doden pas gevallen zijn na terugtrekking van het Russische leger, maar dat argument hield geen stand: een..

