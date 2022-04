Felle kritiek Zelensky op Angela Merkel: ‘Ik nodig haar uit om met eigen ogen de gemartelde Oekraïense mannen en vrouwen te zien’

Kritiek van de Oekraïense president Zelensky drukt voormalig bondskanselier Angela Merkel in de verdediging. De huidige Duitse president Steinmeier ging maandag door het stof om Nordstream 2.

Angela Merkel op bezoek bij Vladimir Poetin in het Kremlin in augustus 2021.

Berlijn

Na hevige kritiek liet de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel maandag voor het eerst in een maand van zich horen. Via een woordvoerder verdedigde zij haar beslissing, in 2008, om zich te verzetten tegen NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Tegelijk sprak Merkel haar steun uit voor alle Duitse en internationale maatregelen tegen ‘de barbaarse oorlog van Rusland’.

In een videoboodschap zondagavond beschuldigde de Oekraïense president Zelensky zowel Merkel als de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy van medeverantwoordelijkheid voor het bloedbad dat Russische militairen aanrichtten onder Oekraïense burgers in Boetsja, nabij Kyiv.

‘Ik nodig mevrouw Merkel en meneer Sarkozy uit in Boetsja om te zien wat hun beleid van..

